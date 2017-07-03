Анчелотти: посмотрим, останется ли Гнабри в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти окончательно ещё не определился с будущим полузащитника Сержа Гнабри в следующем сезоне, сообщает интернет-издание Sport1. Немецкий гранд может отдать Гнабри в аренду в другой клуб.
«Предсезонную подготовку Гнабри начнёт в «Баварии», а после этого мы примем решение. Посмотрим, останется ли он в нашей команде», — сказал в связи с этим Анчелотти.
«Бавария» приобрела 21-летнего Гнабри у бременского «Вердера» за € 8 млн. В услугах этого футболиста, в частности, заинтересован «Хоффенхайм», который был бы не прочь взять его на правах аренды.