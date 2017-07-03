Тигиев: «Зенит»? Хорошо, что оказался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко рассказал, что не сомневался, переходить ли из «Анжи» в стан красно-белых.
«Сомнения — вдруг не потяну — не одолевали. Я знал, что надо ехать, работать, расти. Говорите, моя фамилия мелькала в контексте «Зенита»? Не вникал. Хорошо, что оказался в «Спартаке». Считаю, наша команда по праву выиграла чемпионат.
Первый день в клубе помню смутно. Тренировку только по фотке вспоминаю. Тренировка, номер, Интернет, звонки родным – как-то так день и пролетел. Первые полтора-два месяца чувствовал себя рыбой – всё время молчал. Стеснялся. Непривычно было.
Кто в «Спартаке» мастер розыгрыша? Все понемножку «выстреливают». Коллектив весёлый, дружный. Было бы иначе, тактично сказал бы – не особо дружный. Ребята уважают друг друга», — сказал Тигиев.