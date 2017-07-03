Кейлор Навас: не звонил Роналду, никогда не вмешиваюсь в такие вопросы

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас выразил надежду на то, что нападающий команды Криштиану Роналду не покинет её перед стартом очередного сезона. Будущее футболиста сборной Португалии в стане «сливочных» пока продолжает оставаться неясным.
«Я не звонил Криштиану. Никогда не вмешиваюсь в такие вопросы. Очевидно, что, как всегда, хочу видеть его партнёром по команде. Игрок, способный на то, что делает он, не должен покинуть клуб. Надеюсь, он не уйдёт из «Реала» и будет много лет играть за нашу команду», — приводит слова Наваса Marca.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.
На текущей неделе намечается встреча Роналду с президентом «Реала» Флорентино Пересом.