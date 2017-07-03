«Бетис» объявил о переходе форварда «Барселоны» Тельо

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо сменил один испанский клуб на другой. 25-летний футболист подписал контракт с «Бетисом». Договор рассчитан до июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Накануне Тельо прибыл в расположение севильского клуба, где прошёл медицинское обследование, после чего договор был подписан. Ранее в «Барселоне» сообщили, что сумма трансфера составит € 4 млн. Кроме того, € 1 млн сине-гранатовые могут получить за счёт бонусов.
Каталонский клуб оставил за собой право участвовать в будущей продаже игрока, который последние полтора года выступал на правах аренды за «Фиорентину».
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