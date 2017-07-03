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Симонян: матч Португалия — Мексика стал лучшим на Кубке конфедераций—2017

3 июля 2017, понедельник. 18:41. Футбол

Первый вице-президент Российского футбольного союза, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР Никита Симонян подвёл итоги завершившегося накануне Кубка конфедераций—2017.

«Не перестаёт удивлять команда Германии: у них отлично поставлена подготовка резерва и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв был удивлён и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать с них пример.

Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире", — цитирует Симоняна Welcome2018.

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Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Никита Симонян Кубок конфедераций
Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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