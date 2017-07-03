Паредес: когда я уезжал из Рима, Манолас говорил, что он — футболист «Зенита»

22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «Зенит» из «Ромы», сообщил, что ожидал увидеть в составе питерцев защитника римлян Костаса Маноласа.
«Когда я уезжал из Рима, Костас говорил мне, что он — футболист «Зенита». Поэтому я очень удивился, когда приехал на сбор и увидел, что его здесь нет. Не знаю, окажется ли он в итоге в команде или нет.
Я уже давно слышал об интересе Манчини и «Зенита», но до последнего не верил, пока неделю назад сам Мистер (так называют Роберто Манчини в команде. — Прим. «Чемпионата») мне не позвонил и не пригласил работать в Россию. Он сказал, что Петербург — прекрасный город, а «Зенит» — сильная команда, которая претендует на победу во всех турнирах. Так что могу признаться, что главной причина моего решения о переезде в Россию — это желание Роберто Манчини работать со мной. Поэтому я оказался здесь, в стране, которая примет чемпионат мира в следующему году, и решил стать частью такого большого проекта, как «Зенит».
Мне поступило много предложений от других итальянских клубов, но в «Роме» мне дали понять, что к конкурентам меня не отпустят", — сказал Паредес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.