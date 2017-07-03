Сын Джорджа Веа подписал профессиональный контракт с «ПСЖ»

Тимоти Веа, сын бывшего форварда сборной Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа, подписал контракт с «ПСЖ». 17-летний футболист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт французского клуба.
Веа-младший играет на позиции нападающего и выступает в системе «ПСЖ» с июля 2014 года. Теперь он подписал профессиональный контракт с парижанами.
Фотография доступна на официальной странице футбольного клуба «ПСЖ» в социальной сети «Твиттер».