Паредес: как ни странно, жена, в отличие от меня, многое знает о России

22-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес, перешедший в «Зенит» из «Ромы», сообщил, что его жена многое знает о России.
«Я сразу собираюсь перевезти свою семью в Петербург. Как ни странно, моя жена, в отличие от меня, многое знает о России. У неё просто больше свободного времени для путешествий. Уже в субботу она с детьми, сыном и дочерью, приедет поддерживать меня в новом городе.
В детстве моя семья жила достаточно бедно. Мои родители много работали, но денег не на всё хватало. Но я с детства знал, что моя мама мечтает открыть свою обувную фабрику. Когда я стал футболистом и стал достаточно зарабатывать, то помог родителям основать своё дело, и теперь они почти всё время посвящают управлению этой фабрикой.
Мне повезло быть младшим братом двух сестёр. С одной из них мы часто ругались, ха-ха. Зато вторая занималась моим воспитанием, и я, как мне кажется, вырос хорошим человеком", — сказал Паредес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.