Метшин: каждое крупное спортивное мероприятие выводит Казань на новый уровень

Мэр Казани Ильсур Метшин подвёл итоги Кубка конфедераций — 2017, который проходил в России. Четыре матча, которые прошли в столице Татарстана, собрали более 155 тыс. человек.
«Много работы было сделано, много сил вложено. Приятно, что федеральные и иностранные СМИ отмечали дружелюбность нашего города и его жителей. Я хочу поблагодарить горожан, которые вместе с нами встречают гостей и создают атмосферу гостеприимства и дружелюбия. Каждое такое мероприятие выводит город на новый уровень. Что важно — меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей.
Главный итог Кубка конфедераций – то, что он прошёл без ЧП и неожиданностей. В период подготовки и проведения турнира были приняты беспрецедентные меры безопасности. Гости приезжают на 2-3 недели, а то, что сделано, остаётся в городе. Дай бог, чтобы этот уровень безопасности стал выше.
Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочёты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошёл ещё лучше", — цитирует Метшина сайт мэрии Казани.