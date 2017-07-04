Силкин: переход в «Краснодар» может несколько встряхнуть Кокорина

Бывший тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина и форварда «Краснодара» Фёдора Смолова Сергей Силкин поделился мнением о том, пойдёт ли кому-нибудь на пользу обмен Смолова на Кокорина или его партнёра по петербургской команде Артёма Дзюбу.
«Заранее об этом сказать нельзя: не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольётся в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар». Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же — мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки», — сказал Силкин в интервью «Газете.Ru».