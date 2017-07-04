«Марсель» объявил о переходе Луиса Густаво

Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво официально стал футболистом «Марселя». Об этом сообщил официальный «твиттер» французского клуба. Финансовые подробности сделки и срок контракта на данный момент неизвестны.
В минувшем сезоне Луис Густаво принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами. Действующий контракт Густаво с немецким клубом был рассчитан до лета 2018 года.
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Луис Густаво близок к переходу в «Марсель»