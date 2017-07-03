Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво близок к переходу в «Марсель», передаёт Kicker.
Согласно информации источника, немецкому и французскому клубам осталось обговорить некоторые детали.
В услугах бразильского футболиста заинтересован не один европейский клуб. В частности, были бы не прочь видеть его в своих рядах такие команды, как «Милан», «Интер», «Шальке-04» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне Луис Густаво принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами. Действующий контракт Густаво с немецким клубом рассчитан до лета 2018 года.
«Интер» нацелился на Луиса Густаво