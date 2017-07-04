«Лестер» достиг договорённости о переходе полузащитника «Севильи» Иборры

«Лестер» и «Севилья» достигли договорённости о переходе в стан английской команды полузащитника Висенте Иборры. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, в ближайшее время 29-летний хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт контракт со своей новой командой.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Севилья» готова продать Иборру за £ 12,5 млн (около € 14,3 млн). В минувшем розыгрыше испанской Примеры Иборра провёл 31 матч (12 — с первых минут), в которых забил семь мячей (один — с пенальти) и отдал две голевые передачи.
Иборра хочет перейти в АПЛ, «Лестер» уже начал переговоры с «Севильей»