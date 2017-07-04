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Россия потратила более 600 млн рублей на 262 поезда для болельщиков на КК-2017

4 июля 2017, вторник. 13:36. Футбол

Более 600 млн рублей из федерального бюджета было выделено на 262 бесплатных поезда для болельщиков Кубка конфедераций, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер.

Ранее директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщил, что РЖД планирует перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников на чемпионат мира по футболу 2018 года. Он добавил, что для обслуживания ЧМ-2018 планируется задействовать 31 вокзал в 11 городах.

Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В Москве игры турнира принимал стадион «Открытие Арена» В рамках Кубка конфедераций было перевезено более 60 тыс. болельщиков бесплатно.

Важные вопросы о КК-2017 и ЧМ-2018, которые никто не задаёт
Вы приходите на стадион, но не видите главного. На что уже повлиял Кубок конфедераций.
Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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