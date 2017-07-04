В честь Левандовского могут назвать улицу в Польше

Улица Карола Свирчевского в городке Кузня-Рациборская на юге Польши может быть переименована в честь нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. Об этом говорится на сайте немецкой Бундеслиги.
Более 100 жителей города уже подписали петицию о переименовании улицы. Отметим, что улица, которая находится в одном из главных жилых районов города, в настоящее время названа в честь генерала, считавшегося героем во время коммунистического режима в Польше.
Напомним, что Роберт Левандовский шесть лед подряд признаётся лучшим футболистом Польши. Нападающий помог национальной команде пробиться на ЧЕ-2016, где поляки дошли до четвертьфинала.