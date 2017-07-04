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Глушаков поздравил актёра Назарова с юбилеем, пригласив его на выезд в Хабаровск

4 июля 2017, вторник. 16:04. Футбол

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил киноактёра Дмитрия Назарова, известного болельщика «Спартака», с юбилеем. Сегодня ему исполняется 60 лет.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов, удачи. Самое главное — также продолжайте за нас болеть, потому что нам необходима ваша поддержка. Мы видим, как вы болеете на трибуне всей душой, это просто незабываемо!

И, конечно, мы ждём, когда вы хоть раз с нами куда-нибудь полетите. У нас будет ближайший вылет в Хабаровск, так что мы вас ждём, давайте с нами. Весь «Спартак» вас любит и ценит. Вы — легенда «Спартака» на трибуне", — сказал Глушаков в эфире клубного телевидения.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Денис Глушаков
Новости. Футбол
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