С 30 июня по 3 июля 2017 года в Москве на стадионе «Московский» прошёл финальный турнир первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17. В турнире приняли участие все 10 команд второго по рангу дивизиона НСФЛ из девяти городов России.
Сильнейшей командой по итогам сезона стала сборная ПГАФКСиТ (Казань). Казанцы набрали 25 очков из 27 возможных и уверенно выиграли чемпионат. Победа над ДГТУ (Ростов-на-Дону) со счётом 5:0 во втором туре финального турнира сделала чемпионство досрочным. В следующем сезоне волжане выступят в Премьер-группе. Судьба второго и третьего мест решалась в последний игровой день. За серебряные медали сразились сборные КГТУ (Калининград) и СПбПУ (Санкт-Петербург).
Калининградцы дважды отыгрались по ходу матча, ничейный результат 2:2 принёс им второе место. СПбПУ (Санкт-Петербург) завоевал бронзовые медали. А вот сборные ДГТУ (Ростов-на-Дону) и МПГУ (Москва) неудачно провели турнир и до призовых мест не добрались. Первое и единственное очко в сезоне на финальном турнире завоевали футболисты ЧГПУ (Чебоксары). Футболисты КБГУ (Нальчик) по итогам турнира вошли в пятёрку сильнейших, РГУ (Москва) остался в нижней части таблицы. Сборная НГТУ (Новосибрск) набрала в Москве 4 очка и финишировала выше соседей из Томска. Новый сезон НСФЛ стартует в сентябре.
Студенты казанской ПГАФКСиТ стали чемпионами первой группы НСФЛ