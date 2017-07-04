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Сорокин: газон стадиона в Петербурге смотрелся иначе на фоне идеальных полей

4 июля 2017, вторник. 18:04. Футбол

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона стадиона «Санкт-Петербург» во время Кубка конфедераций—2017, а также прокомментировал выступление на турнире сборной России, не сумевшей выйти в плей-офф.

«Газон на стадиона в Петербурге? Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на «Спартаке», что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня. Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику.

Выступление сборной России? Да, сборная не вышла из группы, но коллектив показал характер, продемонстрировал отсутствие каких-либо колебаний в поединках с сильными соперниками. Мы показали, что у нас есть команда. Понятно, что есть над чем работать, но это совершенно нормально. Я уверен, что мы покажем себя достойно в следующем году. Есть время для подготовки, для проведения товарищеских матчей. Мне за сборную не стыдно, ребята реально бились, показали хороший футбол. Мне кажется, нет повода для негатива в адрес сборной", — сказал Сорокин в интервью изданию «Газета.Ru».

Роналду: поле было сложным, газон на стадионе в Петербурге не очень хороший
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Алексей Сорокин Кубок конфедераций Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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