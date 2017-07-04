Фурсенко: даже 15-20 минут за матч от Аршавина принесут «Зениту» только пользу

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах сине-бело-голубых, а также высказался по поводу возможности возвращения в петербургский клуб 36-летнего форварда Андрея Аршавина, ныне выступающего за казахстанский «Кайрат».
«Сейчас практически полный состав у нас поехал на вторые сборы. Часть прямо со сборов уедет в аренду, скорее всего. Кого нам удастся продать до 1 сентября, пока не понятно. Тем не менее мы в этом направлении работаем достаточно активно. Думаю, 5-6 или даже 10 человек из состава „Зенита“ покинут нашу команду.
Мы работаем над приобретением легионеров. Есть две логики принятия легионеров. Это должны быть очень сильные игроки, которые могут решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями. Через какое-то время на данной основе будем делать бизнес, продавая уже совершенно готовых к европейским чемпионатам игроков со стоимостью в два-три раза выше, чем на сегодняшний момент.
Аршавин? Необходимо решение главного тренера. Андрей сейчас находится в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч, думаю, это нам принесёт только пользу. Но согласится ли Аршавин на такие условия — это уже вопрос к нему.
Прежде всего мне хотелось бы его увидеть на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже необязательно забивать. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе, и тонкости, технические элементы её приводят в восторг. Я разговаривал с Венгером, и он сказал, что Аршавин — потрясающий футболист и иногда может сыграть как лучший в мире. Те кондиции, которые у Андрея Сергеевича есть, они налицо. Он мог бы порадовать нашу публику", — сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».