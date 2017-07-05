Гендиректор «Милана»: продление контракта с Доннаруммой — дело одного-двух дней

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне подтвердил, что клуб очень близок к продлению контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
«Я говорил, что двери „Милана“ будут открыты, если Джиджи передумает. Он передумал, и мне кажется, что мы очень близки к сделке с игроком и его семьёй, несмотря на то что не хотим идти на компромисс с кем-то ещё. Думаю, мы находимся в одном-двух днях от принятия решения, которое зависит от футболиста.
Впрочем, такие решения никогда не принимаются только игроками. Есть агенты, в нашем случае — очень талантливый агент, у которого есть собственные идеи и убеждения, которые немного далеки от наших. Пока мне не дадут других указаний, я веду переговоры с Райолой, с которым общаюсь по несколько раз в день. Это крупная сделка, включающая в себя компенсации, льготы, комиссии, проценты от возможных будущих продаж игрока. Доннарумма — один из лучших вратарей мира, поэтому его уход в качестве свободного агента следующим летом был бы огромной потерей. Именно поэтому мы возобновили переговоры», — приводит слова Фассоне Football Italia.