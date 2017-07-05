Кассано сообщил о готовности перейти в «Кальяри»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжает поиски новой команды. В минувшем сезоне 34-летний футболист не играл из-за разногласий по контракту с «Сампдорией», а сейчас находится в статусе свободного агента.
Итальянские СМИ сообщили о возможном переходе Кассано в «Кальяри», и футболист подтвердил желание играть за красно-синих.
«Я бы перешёл туда в одно мгновение. Тяжёлые переговоры? В футболе никогда нельзя говорить «никогда»», — цитирует Кассано Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось об интересе к итальянскому футболисту со стороны «Кротоне» и «Вероны», которая вернулась в итальянскую Серию А.