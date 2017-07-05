Канте рассказал, кто был сложным соперником «Челси» в прошлом сезоне

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал, какой матч в прошлом сезоне считает лучшим в исполнении лондонского клуба, а также поведал, какие голы считает самыми запоминающимися в сезоне-2016/17.
«Хороших игр было много, но если нужно выбрать одну, я бы назвал домашний матч с «Эвертоном», когда мы победили 5:0. Это было красиво в нашем исполнении, поскольку всё прекрасно получалось.
Лучший гол? Я назову три мяча. Гол Неманьи Матича в ворота «Тоттенхэма» был блестящим. Индивидуальный проход Эдена Азара в матче с «Арсеналом» был изумительным. И гол Педро в матче с «Эвертоном» был просто отличным и очень важным.
Самым сложным соперником я бы назвал «Тоттенхэм». Мы провели две очень сложных игры против них в АПЛ. У них очень хорошая команда, а в полузащите у них играют физически сильные Виктор Ваньяма и Мусса Дембеле», — цитирует Канте официальный сайт «Челси».