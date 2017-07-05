Цорк: ждём Обамейянга в пятницу на тренировку «Боруссии»

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не собираются расставаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамейянгом. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы ждём Обамейянга в пятницу на тренировку «Боруссии», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что в услугах габонского футболиста заинтересован «Милан». Но в стане россонери считают, что требования «Боруссии» и самого 28-летнего футболиста завышены. В связи с этим в итальянском клубе попытаются выяснить, можно ли снизить и сумму трансфера, и зарплату Обамейянга. Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года.