Роналдиньо, Ибрагимович и Бекхэм включены в зал славы «ПСЖ»

На официальном сайте «ПСЖ» появился раздел «Зал славы», куда вошли 20 футболистов. Среди них оказались Златан Ибрагимович, который покинул команду в 2016 году, бразилец Роналдиньо и Дэвид Бекхэм, на счету которого лишь 14 матчей за парижан.
Полностью список выглядит так:
Златан Ибрагимович, Дэвид Бекхэм, Роналдиньо, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Давид Жинола, Рикардо Гомес, Валдо Фильо, Раи, Бернар Лама, Доминик Рошто, Луис Фернандес, Сафет Сушич, Карлос Бьянки, Жан Марк Пилорже, Мустафа Далеб, Жан-Пьер Дольяни, Жан Джоркаефф, Доминик Батеней, Педру Паулета.