Марадона выпил водку по-гусарски в самолёте в России

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона во время одного из рейсов во время Кубка конфедераций выпил водку по-гусарски в самолёте.
Марадона прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил финальный матч Кубка конфедераций, в котором сборная Германии обыграла команду Чили (1:0).
Ранее в СМИ появилась информация, что Марадона рассматривает возможность стать гражданином России.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Марадона хочет получить российское гражданство