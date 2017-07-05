«Олимпиакос» объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Эменике из «Фенербахче»

«Олимпиакос» объявил о переходе экс-нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике из «Фенербахче». Подробности трансфера не сообщаются.
«Я пришёл сюда, чтобы играть и радовать болельщиков. Я всегда выкладывался на все 100 и продолжу делать это», — цитирует Эменике сайт «Олимпиакоса».
Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит от € 2 до € 2,5 млн. Также в прессе появилась информация о возможном возвращении 30-летнего нападающего в «Спартак».
В сезоне-2016/17 Эменике принял участие в 27 официальных матчах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Фото доступно в «Твиттере» «Олимпиакоса».
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