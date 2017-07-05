Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили

5 июля 2017, среда. 18:33. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отнёсся к ошибке вратаря команды Игоря Акинфеева в ключевом матче группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

«Мы не обсуждали с ним эту тему, потому что иногда лучше промолчать. Потом наступит определённый день, когда мы поговорим об этом. Хотя, на мой взгляд, надо просто эту ситуацию проанализировать и забыть, двигаться дальше. А что касается его высказывания после игры, то его тоже можно понять. На мой взгляд, не надо зацикливаться на этом. Сейчас нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать. Не согласен, что Игоря сглазили. Это просто стечение обстоятельств», — сказал Черчесов в интервью RT.

Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Станислав Черчесов
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
19:48 Гол Базелюка принёс «Анжи» победу над «Динамо» из Бухареста
19:47 ФИФА не планирует менять время начала финала ЧМ-2018
19:45 Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба
19:36 Клопп: вы не видите большей части работы «Ливерпуля» на трансферном рынке
19:22 Рахимов: пожелаю Кононову умения проявлять характер в тяжёлых ситуациях
19:08 «Арсенал» объявил о переходе Ляказетта из «Лиона»
18:54 Данни: я хочу продолжать играть в футбол, «Славия» дала мне эту возможность
18:48 Д. Комбаров: игрок прошлого сезона — Глушаков, открытия — Головин и Джикия
18:38 Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года
18:33 Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили
18:26 Защитник «Эйпена» Радебе погиб в ДТП в возрасте 23 лет
18:26 Черчесов: лестно слышать тёплые слова о моей работе от Хиддинка
18:24 Федун: нужно начать с лимита «8+17» в заявке, а затем снизить его до «5+20»
18:09 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Копенгагеном»
18:07 Чанов: полностью не согласен с мнением, что тульская земля оскудела на таланты
18:03 Пепе за два года в «Бешикташе» заработает € 9,5 млн без учёта бонусов
18:00 Созин: на сегодняшний день Тошич точно не является усилением для ЦСКА
17:54 Лебедев: действующий лимит не приносит той пользы и цели, о которых говорят
17:50 Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым
17:43 В Португалии утверждают, что «Зенит» предложил € 20 млн за хавбека «Спортинга»
17:41 «Реал» объявил о переходе Тео Эрнандеса из «Атлетико»
17:39 Булыкин: изменения в лимите не снизят завышенные зарплаты футболистов РФПЛ
17:36 «Шинник» объявил о переходе нападающего Фатихова
17:33 Кришито: Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число
17:29 «Тосно» отдал Никитина в аренду «Оренбургу»
17:23 Кришито: думаю, главная проблема сборной России на КК-2017 была в головах
17:14 Созин: при огромном числе способных игроков у нас бы не существовало лимита
17:13 «Олимпиакос» объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Эменике из «Фенербахче»
17:08 ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с «Вииторулом»
17:06 Кинтеро: перед переходом в «Ростов» я разговаривал с Нобоа
17:03 Тарханов: на данный момент «Урал» не заинтересован в приобретении игроков
17:02 Марадона выпил водку по-гусарски в самолёте в России
16:58 «Ростов» арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника
16:49 Роналдиньо, Ибрагимович и Бекхэм включены в зал славы «ПСЖ»
16:45 В ближайшие два дня «Крылья Советов» подпишут соглашение с новым защитником
16:40 ЦСКА сообщил, что Ефремов проведёт ещё один сезон в «Оренбурге»
16:38 Слуцкий: на данный момент у «Халл Сити» нет возможности пригласить россиян
16:26 11 июля «Урал» в контрольном матче сыграет с «Тосно»
16:17 Радимов: каждый игрок должен стремиться попасть в состав, тогда будет толк
16:12 «Урал» заключил контракт с защитником сборной Армении Арояном
16:11 Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, сколько игроков будет заявлено в ФНЛ
16:09 «Крылья Советов-2» подали заявку на участие в ПФЛ
16:04 Слуцкий: последние два дня были самыми сложными в моей жизни!
15:59 Мостовой: проблема не в лимите, у многих россиян зарплаты завышены
15:49 «Халл» Слуцкого проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Кардиффа»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017