Ляказетт: с переходом в «Арсенал» сбылась моя детская мечта

Новый нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал переход в лондонскую команду из «Лиона».
«Конечно же, очень рад и горд своим переходом в «Арсенал», поскольку это легендарный клуб. В детстве всегда мечтал играть в этой команде, за что спасибо Анри и другим французским игрокам. Так что сегодня моя мечта сбылась.
Мне нравится история «Арсенала», а также тот факт, что клубом долгое время руководит один и тот же главный тренер. Это говорит о стабильности. Кроме того, здесь выступают несколько французских игроков, что позволит мне легче адаптироваться. На мой взгляд, «Арсенал» играет в самый лучший футбол в Англии. Очень хотел перейти в эту команду. Хочу выкладываться на 100% в каждом матче и доказать, что заслуживаю право носить футболку этого клуба. Хочу сделать всё возможное для завоевания титулов», — цитирует Ляказетта официальный сайт «Арсенала».