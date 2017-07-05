Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» выступать на топ-уровне в следующем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход из «Лиона» в лондонский клуб нападающего Александра Ляказетта.
«Рады, что Ляказетт присоединился к «Арсеналу». Он на протяжении нескольких лет доказал, что способен забивать голы и является эффективным бомбардиром. К тому же Александр обладает очень интересными техническими и силовыми данными. Этот парень является отличным усилением для нас. Ляказетт – это тот, кто поможет «Арсеналу» выступать на топ-уровне в следующем сезоне», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».
Ляказетт: с переходом в «Арсенал» сбылась моя детская мечта