«Уфа» обыграла голландский «Утрехт» в товарищеском матче

«Уфа» в рамках подготовки к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии провела товарищескую встречу с «Утрехтом», который занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам минувшего сезона, а также через плей-офф получил право выступать в Лиге Европы.
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на третьей минуте игры записал на свой счёт нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов.
В своём третьем матче на австрийском сборе «Уфа» встретится с немецким «Дуйсбургом».
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) – «Утрехт» (Нидерланды) – 1:0 (1:0)
Гол: Кротов, 3 (1:0).
Состав «Уфы»: Шелия, Сафрониди (Обляков, 60), Никитин, Тумасян (Табидзе, 60), Аликин, Сухов (Живоглядов, 46), Зубарев (Сысуев, 46), Безденежных (Пауревич, 65), Карп (Засеев, 46), Абдулавов (Фатай, 60), Кротов (Игбун, 60).