Сычёв: честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте

Нападающий клуба «Локомотив-Казанка» Дмитрий Сычёв на презентации команды поделился впечатлениями от возвращения в родной клуб.
«Уже второй день тренируюсь в сумасшедшем ритме. Задачи и цели у нас самые высокие. Даже когда снимался в фильме «Тренер», играл в футбол все время, так что форму не растерял. Я действительно очень счастлив вернуться. Говорю это искренне. Уже давно ассоциирую себя с «паровозами». Это не просто команда, это мой дом.
Мой контракт рассчитан на год? Честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте. Подписал соглашение и вернулся домой, чему очень рад. Для меня это новый вызов, новый этап, и новая ответственность. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно же, без этих целей не было смысла возвращаться. Задачи самые максимальные. У меня много сил. Помню, когда сам был молодым, опытные ребята вели нас вперед. Так что мне есть с кого брать пример.
«Казанкой» называлась самая первая команда. Мы изучали историю, как строился клуб. Попытаюсь донести это до молодых ребят, чтобы они поняли всю важность момента", — передает слова Сычева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».