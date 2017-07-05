Довбня: думаю, с «Зенитом» будет супер

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги с питерским «Зенитом». Встреча состоится 16 июля.
«Все, конечно же, понимают, что, каким бы ни был соперник — «Зенит», «Уфа» или ещё кто-то, со всеми будет одинаково. Понятно, что кто-то сильнее, кто-то слабее, но относиться будем одинаково ко всем. Думаю, наш город, наши зрители нас поддержат и будет супер", — сказал Довбня в эфире программы «Все на матч».
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