«Балтика» вновь арендовала у «Ростова» Скопинцева

«Балтика» вновь арендовала у «Ростова» 20-летнего защитника Дмитрия Скопинцева.
«Руководителям „Балтики“ удалось договориться о продлении аренды Дмитрия Скопинцева – лучшего игрока «Балтики» в весенней части минувшего первенства. Напомним, 20-летний футболист молодежной сборной России принадлежит ФК «Ростов». За «Балтику» он будет выступать на правах аренды.
Дмитрий Скопинцев был признан болельщиками «Балтики» лучшим игроком марта и апреля, а в мае вошел в тройку лучших игроков ФНЛ. Во вторник, 4 июля, он прибыл в распоряжение тренерского штаба «Балтики»», — информирует сайт клуба.
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