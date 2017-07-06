«МЮ» и «Челси» готовы отдать рекордные деньги за Лукаку

«Манчестер Юнайтед» готов перехватить у «Челси» нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщает Daily Mail. Оба клуба готовы отдать за бельгийского бомбардира запрашиваемые £ 100 млн (около € 114 млн).
Сделка может стать рекордной для мирового футбола. В настоящее время самым дорогим трансфером является переход полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за £ 89 млн.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился об условиях контракта с Лукаку. По условиям соглашения футболист будет получать около £ 150 тыс. (€ 171 тыс.) в неделю в случае перехода в лондонский клуб.
Лукаку перешёл в ливерпульский клуб из «Челси» в 2014 году за € 35 млн. Контракт футболиста рассчитан до 2019 года.