Лёв не уверен, что Горецке стоит переходить в «Баварию»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о будущем полузащитника национальной команды и «Шальке-04» Леона Горецки. В последнее время немецкие СМИ неоднократно писали о том, что мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах Горецки и намерена заключить с ним контракт по окончании сезона-2017/18. Сам Лёв считает, что игроку есть смысл остаться в гельзенкирхенской команде.
«Для молодого игрока также целесообразно пользоваться неограниченным доверием в своём клубе и иметь стабильную игровую практику. Я сам в этом смысле не хочу оказывать давления на футболистов», — цитирует Лёва интернет-портал Goal.
Ранее сам Горецка подчеркнул, что в следующем сезоне непременно будет защищать цвета «Шальке-04».