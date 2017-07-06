«Айнтрахт» сообщил о переходе полузащитника «Наполи» де Гузмана

Полузащитник «Наполи» Джонатан де Гузман продолжит карьеру в Германии. 29-летний футболист перешёл в «Айнтрахт», — сообщает пресс-служба немецкого клуба. Финансовые детали сделки не разглашаются.
6 июля де Гузман должен прибыть в тренировочный лагерь «Айнтрахта», который к сезону-2017/18 готовится в США, и подписать контракт. Договор рассчитан до лета 2020 года.
Статистику Джонатана де Гузмана, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Кьево», можно посмотреть на «Чемпионате».
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