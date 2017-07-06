Джикия: «Спартак» подойдёт в отличном состоянии к игре с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о функциональном состоянии команды в преддверии матча за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится 14 июля.
«У нас на подготовку для „Локомотива“ ещё есть время, это не считаные дни, так что, я думаю, всё будет отлично. Команда подойдёт в отличном состоянии.
Адаптация в «Спартаке» у меня уже давно прошла, ещё по ходу прошлого сезона. С нетерпением ждём первой игры, мы все хотим уже поскорее начать играть", — сказал Джикия в интервью клубному телевидению.
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