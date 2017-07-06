Маттеус: в вопросе трансферной политики «Бавария» копирует «Боруссию» Д

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал недавние слова президента клуба Ули Хёнесса. Глава немецкого гранда, в частности, говорил, что клуб не собирается тратить большие деньги на приобретение звёзд мирового уровня и строит команду будущего.
«В вопросе трансферной политики и формирования футболистов «Бавария» в данный момент копирует дортмундскую «Боруссию». Как и «Боруссия», мюнхенцы хотят лишь совершенствовать талантливых игроков. Для руководства «Баварии» не осталось незамеченным, насколько успешно действует эта стратегия в случаях с такими игроками, как Вайгль и Усман Дембеле», — цитирует Маттеуса tz.