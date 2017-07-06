«Гуанчжоу Эвергранд» сообщил «Барселоне», что Паулиньо не продаётся

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо не перейдёт в «Барселону», которая проявляла интерес к футболисту. Каталонцы были готовы заплатить за игрока € 20 млн. Руководство «Гуанчжоу Эвергранд» выступило с заявлением, в котором сообщило, что бразилец не продаётся.
«Паулиньо в январе 2017 года продлил контракт. Он является важным игроком для нашего долгосрочного проекта. Поэтому мы выступили с официальным заявлением, в котором сообщаем, что отвергаем предложение «Барселоны» по Паулиньо. Хотим поблагодарить «Барселону», которая с большим уважением отнеслась к нашему футболисту», — говорится в сообщении.
Контракт 28-летнего хавбека с китайским клубом действует до лета 2020 года.