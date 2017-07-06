Почта России доставила свыше 30 тыс. паспортов болельщика КК-2017

С марта по июль 2017 года Почта России доставила футбольным болельщикам России и других стран мира более 30 тыс. персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспорт болельщика) Кубка конфедераций — 2017, сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России».
Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей турнира, который был необходим для прохода на стадионы. Паспорт болельщика оформлялся бесплатно и представлял собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.
Доставка паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017 осуществлялась для болельщиков бесплатно заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.