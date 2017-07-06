Доннарумма вместо сдачи экзамена отправился с девушкой на Ибицу

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вместо сдачи экзаменов предпочёл отправиться с девушкой на Ибицу отдыхать. Об этом рассказала профессор института бухгалтерского учёта Эльда Фрохо.
«Это поведение, демонстрирующее отсутствие уважения к институту, комиссии и учащимся. Мистер Доннарумма попросил дать дополнительное время для учёбы. Министерство образования поощряет тех, кто занимается спортом, но продолжает учиться. Из-за его участия в молодёжном чемпионате Европы было принято решение перенести сдачу Доннаруммой экзаменов. Но Доннарумма предпочёл отправиться в отпуск на Ибицу со своей девушкой.
Я отмечу, что помимо Джанлуиджи было 57 кандидатов, которые сдавали экзамены, некоторые из них имели серьёзные семейные проблемы. Но они пришли, чтобы сдать экзамен. Может, они сдадут его, может, нет.
Перед полётом на Ибицу он должен был вспомнить, что на следующий день у него экзамен», — сказала профессор.