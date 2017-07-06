Орлов: поле как капризная барышня — не знаем, выдержит ли оно на «Крестовском»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, удастся ли «Зениту» все домашние матчи в новом сезоне провести на стадионе «Санкт-Петербург» («Крестовский»), на котором есть проблемы с газоном. Ранее сине-бело-голубые сообщили, что продают болельщикам абонементы одновременно и на новую арену, и на «Петровский».
«Не случайно сейчас страхуется „Зенит“. Как мне известно, в абонементах предусмотрены два стадиона: можно играть на „Крестовском“ и „Петровском“. Есть желание, но неизвестно, как всё пойдёт. Когда говорят о футбольном поле — это как капризная барышня. Каким будет поле — мы не знаем, выдержит ли оно, как пойдёт.
Но сам стадион «Крестовский», конечно, впечатляет, он красоты необыкновенной. Какая картинка, когда идёт болельщицкая волна 50-тысячная, и здорово, что это настоящий футбольный стадион без беговых дорожек. Перед Кубком конфедераций я сомневался, нужен ли такой большой стадион Петербургу. Теперь я убеждён: очень хорошо, что такой стадион сделали, поскольку он будет вполне удобен и для футболистов, и для болельщиков", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».