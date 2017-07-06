Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о готовности возглавить сборную России, которую сейчас тренирует Станислав Черчесов.
«Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Сборная России на домашнем Кубке конфедераций не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе.
Марадона: посмотрев на сборную России, любому захотелось бы стать её тренером