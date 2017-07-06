Диего Коста попрощался с несколькими игроками «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста попрощался с несколькими партнёрами по команде, утверждает The Telegraph. Испанец сказал им, что не рассчитывает появиться на первой тренировке синих в рамках подготовки к новому сезону, которая пройдёт 10 июля.
Коста хочет вернуться в «Атлетико», за который выступал с 2010 по 2014 год, но мадридский клуб пока не может согласовать с «Челси» условия перехода 28-летнего футболиста.
Контракт Косты с «Челси» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне он забил 20 голов в 35 матчах АПЛ.
«Атлетико» готовит первое предложение «Челси» по Диего Косте