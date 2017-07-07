«Реал» согласовал с Мбаппе контракт на 6 лет и зарплату € 6-7 млн в год

Руководство мадридского «Реала» уже согласовало с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе условия его контракта, если игрок перейдёт в стан «сливочных», сообщает Marca.
Согласно информации источника, ранее Мбаппе был приглашён в испанский гранд, где ему показали спортивную базу клуба, а также договорились о соглашении: если «Реал» приобретёт Мбаппе, то он подпишет контракт на шесть лет, а его годовая зарплата составит € 6-7 млн в год. С игроком и его семьёй встречались главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес.
«Реал» ещё не сделал официального предложения монегаскам по 18-летнему футболисту. Оно будет сделано после того, как «Королевский клуб» продаст своего форварда Альваро Морату.