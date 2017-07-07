Бускетс рассказал, что нужно воспитанникам «Барселоны», чтобы играть в команде

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что необходимо воспитанникам каталонского клуба, чтобы заиграть в главной команде. Бускетс согласен с тем, что это чрезвычайно сложная задача.
«В «Барселоне» предъявляются невероятно высокие требования на всех уровнях. Это зависит от многих факторов, а не только от того, что некто является представителем «кантеры» клуба. Например, это зависит от того, дадут ли тебе шанс проявить себя. Кроме того, футболисты должны иметь соответствующий уровень игры и работать усердно. И все это факторы должны соединиться воедино. Надеюсь, что играть в «Барселоне» удастся как можно большему числу игроков академии клуба», — цитирует Бускетса Marca.
В последнее время неоднократно говорилось о том, что воспитанникам «Барселоны» становится всё труднее получить шанс в главной команде.