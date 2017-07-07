Наставник «Кёльна»: Модесту хотелось бы играть в Китае

Главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер не очень верит недавним словам нападающего Антони Модеста, который на днях сказал, что хочет играть за свою нынешнюю команду и не намеревается принимать предложение китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Были разговоры насчёт перехода Модеста в китайский клуб. И было сделано предложение футболисту. Я сам считаю, что ему хотелось бы играть в Китае, если бы ему была предоставлена такая возможность. Но Модест стал важным игроком для нас, и было бы неплохо, если бы он остался. Если же он уйдёт, то мы компенсируем его потерю», — приводит слова Штёгера интернет-портал Goal.