Тельо советует Себальосу предпочесть «Барселону» «Реалу»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, пополнивший на днях ряды «Бетиса», советует полузащитнику андалусской команды Даниелю Себальосу перейти в стан сине-гранатовых. В услугах Себальоса заинтересованы как каталонский клуб, так и мадридский «Реал».
«Я не беседовал с Себальосом, но посоветовал бы ему перейти в «Барселону». В «Барселоне» у него было бы больше шансов добиться успехов, чем в «Реале», — приводит слова Тельо Cope.
Сам Себальос пока хранит молчание насчёт своего будущего. Игрок в данный момент наслаждается отдыхом и обещает высказаться после отпуска.
В «Реале» уверены, что Себальос предпочтёт «сливочных» «Барселоне»