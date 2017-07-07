Газизов: судьба Готлиба в «Уфе» не решится раньше 11 июля

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в настоящее время клуб продолжает вести переговоры по поводу приобретения защитника тель-авивского «Хапоэля» Эди Готлиба. При этом судьба трансфера, по словам Газизова, решится не ранее 11 июля.
«Судьба Готлиба в „Уфе“ не решится раньше вторника, 11 июля. Сейчас рано о чём-то говорить. Мы ведём переговоры», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В прошлом сезоне Готлиб провёл 19 матчей за «Хапоэль» в чемпионате Израиля, отметившись четырьмя забитыми голами.
«Уфа» ведёт переговоры с «Хапоэлем» Т-А о трансфере защитника Готлиба