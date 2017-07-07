«Эвертон» ожидает, что «МЮ» заплатит за Лукаку £ 90 млн

«Эвертон» увеличил цену за нападающего Ромелу Лукаку. Накануне появилась информация, что «ириски» согласились продать бельгийского футболиста в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн (около € 85,4 млн). Однако уже 7 июля Sky Sports сообщает, что «Эвертон» увеличил цену.
Руководство Ливерпульского клуба ждёт, что «Манчестер Юнайтед» заплатит не менее £ 90 млн (около € 101,8 млн). Ромелу Лукаку пока находится в отпуске в Лос-Анджелесе, где поддерживает форму с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
Отметим, что «Эвертон» в свою очередь заинтересован в услугах нападающего манкунианцев Уэйна Руни.
«Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн